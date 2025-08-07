La Bălți s-a deschis târgul de vară. Primarul din partea Partidului Nostru, Alexandr Petkov: trebuie să susținem producătorii locali și să stimulăm consumul produselor lor
Subiectul Zilei, 7 august 2025 03:30
Astăzi, 6 august, la Bălți s-a deschis expoziția-târg universală „Târg de vară”. Evenimentul este organizat de Primăria municipiului Bălți, în colaborare cu filiala locală a Camerei de Comerț și Industrie. Tradițional, standurile comerciale s-au întins pe Piața Vasile Alecsandri, iar încă din primele ore produsele expuse au atras atenția bălțenilor. Zeci de antreprenori locali și […] Articolul La Bălți s-a deschis târgul de vară. Primarul din partea Partidului Nostru, Alexandr Petkov: trebuie să susținem producătorii locali și să stimulăm consumul produselor lor apare prima dată în Subiectul Zilei.
• • •
Alte ştiri de Subiectul Zilei
Acum 2 ore
03:30
Un tribunal georgian a condamnat-o, miercuri, pe jurnalista Mzia Amaghlobeli la doi ani de închisoare – a anunțat agenția sa media, Batumelebi, preluată de cele internaționale. Cazul e prezentat de organizațiile non-guvernamentale din Georgia drept o ilustrare a represiunii crescânde exercitate de guvern asupra vocilor defavorabile. Jurnalista, cunoscută pentru criticile sale la adresa autorităților din republica […] Articolul Doi ani de închisoare pentru o jurnalistă georgiană apare prima dată în Subiectul Zilei.
03:30
La Bălți s-a deschis târgul de vară. Primarul din partea Partidului Nostru, Alexandr Petkov: trebuie să susținem producătorii locali și să stimulăm consumul produselor lor # Subiectul Zilei
Astăzi, 6 august, la Bălți s-a deschis expoziția-târg universală „Târg de vară”. Evenimentul este organizat de Primăria municipiului Bălți, în colaborare cu filiala locală a Camerei de Comerț și Industrie. Tradițional, standurile comerciale s-au întins pe Piața Vasile Alecsandri, iar încă din primele ore produsele expuse au atras atenția bălțenilor. Zeci de antreprenori locali și […] Articolul La Bălți s-a deschis târgul de vară. Primarul din partea Partidului Nostru, Alexandr Petkov: trebuie să susținem producătorii locali și să stimulăm consumul produselor lor apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 12 ore
17:40
„Guvernare leneșă și fără inițiativă”: Moldova ar putea fi în UE în 2027. Dar fără PAS # Subiectul Zilei
În ajunul alegerilor din Republica Moldova, sunt vehiculate diverse prognoze privind data posibilă a aderării țării la Uniunea Europeană, inclusiv anul 2027. Declarația aparține unuia dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, Mark Tkaciuk. Potrivit lui, astfel de afirmații nu trezesc un scepticism deosebit, dar există două circumstanțe esențiale care le fac nerealiste. „Primul lucru: cu această guvernare […] Articolul „Guvernare leneșă și fără inițiativă”: Moldova ar putea fi în UE în 2027. Dar fără PAS apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a validat miercuri, 6 august, candidatura lui Andrei Năstase pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Cu sloganul „Curaj, Demnitate, Credință!”, Năstase propune un program electoral care include reducerea numărului de deputați și ministere, o justiție independentă, pedepse mai aspre pentru corupție și sprijin extins pentru cetățeni și diaspora, transmite subiectulzilei.md cu referire la realitatea.md. […] Articolul CEC a validat candidatura lui Năstase la alegeri apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:20
Stoianoglo: „Războiul din Ucraina a devenit alibiul propriului eșec economic și social” al PAS # Subiectul Zilei
Fostul procuror general Alexandr Stoianoglo a menționat că în Ucraina vecină continuă un război tragic și și-a exprimat speranța pentru o pace cât mai curând posibilă. „Chiar lângă noi, în Ucraina vecină, se desfășoară o dramă fără precedent – un război care continuă. Desigur, noi toți sperăm sincer că totul se va încheia cu o […] Articolul Stoianoglo: „Războiul din Ucraina a devenit alibiul propriului eșec economic și social” al PAS apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:20
ULTIMA ORĂ! Un ucrainean, acuzat în Moldova de viol, a fugit chiar din sediul Judecătoriei Cimișlia # Subiectul Zilei
Poliția din sudul Moldovei este în stare de alertă, după ce ieri, 5 august, în jurul orei 15:10, un deținut periculos a fugit chiar din cadrul Judecătoriei Cimișlia, transmite PulsMedia.MD. Ar fi vorba despre un cetățean al Ucrainei, în vârstă de 22 de ani, care este deținut fiind învinuit într-un dosar penal pentru viol, soldat cu […] Articolul ULTIMA ORĂ! Un ucrainean, acuzat în Moldova de viol, a fugit chiar din sediul Judecătoriei Cimișlia apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Peninsula Kamceatka din Rusia se confruntă cu o intensificare spectaculoasă a activității vulcanice, după cutremurul cu magnitudinea de 8,8 produs pe 29 iulie, scrie ABC News, citând Institutul de Vulcanologie și Seismologie al Filialei din Extremul Orient a Academiei Ruse de Științe (RAS). Pentru prima dată în aproape trei secole, șapte vulcani au erupt simultan […] Articolul Șapte vulcani au erupt în Kamceatka după cutremurul de 8,8 apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Alexandr Berlinschii, Partidul Nostru: Favoritismul politic practicat de membrii CEC nu va rămâne nepedepsit # Subiectul Zilei
Juristul și reprezentantul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, consideră că cel puțin șase dintre cei 9 membri ai Comisiei Electorale Centrale sunt desemnați de către un singur partid – cel aflat la guvernare și manifestă favoritism politic. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Important” de la TVC21. „Ei spun că nu este bine să punem […] Articolul Alexandr Berlinschii, Partidul Nostru: Favoritismul politic practicat de membrii CEC nu va rămâne nepedepsit apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 24 ore
15:00
Wizz Air lansează prima și singura cursă aeriană directă din Republica Moldova către Bulgaria. Prețul unui bilet spre Sofia începe de la doar 19,99 euro # Subiectul Zilei
Moldovenii vor putea ajunge în capitala Bulgariei, Sofia, cu o cursă aeriană directă, lansată de Wizz Air, cea mai sustenabilă companie aeriană din EMEA . Acesta este prima și singura cursă aeriană directă către Bulgaria. Până acum, cetățenii care porneau la drum spre această țară puteau ajunge acolo doar pe cale terestră sau cu zboruri […] Articolul Wizz Air lansează prima și singura cursă aeriană directă din Republica Moldova către Bulgaria. Prețul unui bilet spre Sofia începe de la doar 19,99 euro apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis miercuri, 6 august, un Cod Galben de instabilitate atmosferică valabil în intervalul 13:00 – 22:00. Potrivit meteorologilor, în nordul și centrul R. Moldova se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice (15–45 l/m2), grindină și vijelii cu rafale de până la 17–22 m/s. […] Articolul Cod Galben de instabilitate atmosferică în Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
O tânără a ajuns ajuns la spital după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni de către un biciclist. Totul s-a întâmplat ieri-seară pe strada Constantin Brâncuși din Capitală. „Potrivit informațiilor primare obținute de la fața locului, un bărbat în timpul deplasării cu o bicicletă, a tamponat la trecerea pentru pietoni, o minoră în […] Articolul Chișinău: O adolescentă, lovită de un biciclist pe o trecere de pietoni apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Fraudă la drumuri: 53 de percheziții și 5 reținuți într-un dosar de spălare de bani # Subiectul Zilei
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au desfășurat astăzi 53 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în cadrul unor cauze penale inițiate pe fapte de delapidare a averii străine și spălare de bani, comise de două sau mai multe persoane, cu utilizarea situației […] Articolul Fraudă la drumuri: 53 de percheziții și 5 reținuți într-un dosar de spălare de bani apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:10
Renato Usatîi: Elveția, drept model pentru Moldova! Una din prioritățile Partidului Nostru – aderarea Moldovei la Schengen # Subiectul Zilei
Partidul Nostru și-a stabilit ca una dintre priorități aderarea Republicii Moldova la spațiul Schengen, pentru a asigura cetățenilor libertatea de a călători în Europa. Declarația a fost făcută de președintele formațiunii, Renato Usatîi, la One TV. El spune că acest obiectiv este mai realist și mai ușor de realizat decât aderarea la Uniunea Europeană, subliniind […] Articolul Renato Usatîi: Elveția, drept model pentru Moldova! Una din prioritățile Partidului Nostru – aderarea Moldovei la Schengen apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:00
O badantă moldoveancă din Italia, anchetată pentru uciderea unui bătrân, la cinci ani după moartea acestuia # Subiectul Zilei
O moldoveancă în vârstă de 50 de ani, fostă îngrijitoare, este cercetată pentru omor voluntar în Italia, la aproape cinci ani după ce Luciano Coppi, un pensionar de 77 de ani din Savignano sul Panaro, în provincia Modena, a fost găsit fără viață în patul său. Conform publicației Il Resto del Carlino, moartea a avut loc […] Articolul O badantă moldoveancă din Italia, anchetată pentru uciderea unui bătrân, la cinci ani după moartea acestuia apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:10
Începând din 26 octombrie 2025, pasagerii aeroportului din Chișinău vor avea posibilitatea să zboare direct din R. Moldova către capitala Bulgariei, Sofia, a anunțat miercuri, 6 august, Aeroportului Internațional „Eugen Doga”. Astfel, zborurile vor fi operate de 4 ori pe săptămână, în fiecare zi de marți, joi, sâmbătă și duminică. ,,Această nouă legătură aeriană facilitează călătoriile directe între R. Moldova […] Articolul A fost lansată prima cursă directă dintre Chișinău și Sofia, capitala Bulgariei apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ieri
18:10
ALTERNATIVA critică guvernarea: „Integrarea europeană a fost transformată într-un instrument al dezbinării” # Subiectul Zilei
Blocul ALTERNATIVA a prezentat public marți, 5 august, cei patru piloni principali pe care își fundamentează viziunea pentru un viitor „demn și suveran” al Republicii Moldova. Potrivit declarației politice, formațiunea își propune să restabilească încrederea cetățenilor în viitorul european al țării, dar într-un mod „echilibrat, liber și fără impuneri ideologice”. 1. Moldova europeană, în care […] Articolul ALTERNATIVA critică guvernarea: „Integrarea europeană a fost transformată într-un instrument al dezbinării” apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:40
O dublă crimă șocantă a avut loc marți, 5 august, în județul Teleorman din România. Un bărbat și-a ucis mătușa și unchiul și și-a rănit grav vărul, care acum se află în comă. Apelul la 112 a fost efectuat de către un vecin. Acesta a anunțat Poliția că un bărbat și-ar fi omorât rudele. Polițiștii ajunși […] Articolul Crimă înfiorătoare: Un român și-a ucis unchiul și mătușa cu toporul apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:10
Victoria Furtună, președinta Partidului Politic „Moldova Mare”, a criticat dur sentința de 7 ani de închisoare primită de bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, acuzând un proces motivat politic. Furtună a atras atenția asupra Art. 89 din Codul penal, care permite amânarea executării pedepsei pentru mamele cu copii sub 8 ani, subliniind că ignorarea acestei prevederi reprezintă […] Articolul Reforma justiției a eșuat, spune Victoria Furtună după condamnarea lui Guțul apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
Moldova a devenit cel de-al 107-lea membru al Alianței Solare Internaționale, relatează Logos Press. Documentul de ratificare în acest sens a fost înmânat ambasadorului Republicii Moldova în India, Anna Taban, la 4 august. Alianța solară internațională (ISA) este o organizație globală lansată de India și Franța în 2015. Aceasta are 124 de țări membre și […] Articolul Moldova a aderat la Alianța solară internațională apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:50
În perioada 28.07.2025-03.08.2025, Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a înregistrat 14739 de chemări. Din numărul total de chemări, 430 nu corespund criteriilor de urgențe medico-chirurgicale. Pe parcursul săptămînii, echipelede medici au fost chemate pentru pacienți cu următoarele urgențe medicale: cardiovasculare, neurologice, respiratorii, traumatologice și infecțioase. În perioada de raportare, au mai fost recepționate 136 […] Articolul Șapte persoane au făcut șoc anafilactic de la venin de albine apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis marți, 5 august, o nouă avertizare meteo de cod galben de caniculă, valabilă pentru ziua de miercuri, 6 august 2025, în sudul Republicii Moldova. Potrivit prognozei, temperaturile maxime vor oscila între +33 și +35°C, niveluri care pot afecta activitățile zilnice și sănătatea anumitor categorii ale populației. Codul galben indică […] Articolul Atenție la căldură! Cod galben de caniculă în sudul Moldovei apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat condamnarea unui cuplu acuzat de săvârșirea unui dublu omor, comis în vara anului trecut, în capitală. Cei doi — o femeie de 36 de ani și concubinul ei de 33 de ani — au fost recunoscuți vinovați și condamnați la pedepse privative de libertate: 17 ani pentru bărbat și 18 […] Articolul 17 și 18 ani de închisoare pentru un cuplu acuzat de dublă crimă apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:20
Bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, și-a aflat astăzi, 5 august, sentința în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului Partid Șor. Ea a fost condamnată la șapte ani de închisoare. Aceasta a venit însoțită de copilul ei. Înainte de ședința de astăzi, poliția a format un cordon în fața sediului instanței. Peste drum, simpatizanții bașcanei protestează. La ședința […] Articolul Evghenia Guțul, condamnată la 7 ani de închisoare apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:00
În ultimele zile, au fost înregistrate peste 30 de cazuri de înec, unele dintre ele soldate cu pierderi de vieți omenești. Printre victime sunt adulți, tineri, adolescenți și copii. Reprezentanții Serviciului 112 atenționează că aceste tragedii s-au produs în lacuri, iazuri din localitate și râul Nistru – zone neamenajate și adesea periculoase, transmite Știri.md. Așadar, pentru […] Articolul Peste 30 de cazuri de înec, raportate într-o singură săptămână apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:40
Centrul Național Anticorupție, sub conducerea Procuraturii municipiului Bălți, efectuează urmărirea penală într-o cauză privind suspiciuni de comitere a infracțiunii de trafic de influență, inclusiv cu primirea de bunuri în proporții deosebit de mari. Potrivit materialelor cauzei, un avocat este bănuit că ar fi pretins și primit suma de 50 000 euro, în mai multe tranșe, […] Articolul Avocat, reținut de CNA pentru trafic de influență și 57 000 euro primiți ilegal apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Ihor H. a fost acuzat în iulie că a deteriorat un puț de apă adânc, prin scoaterea unei supape din instalație, ceea ce a dus la întreruperea alimentării cu apă a orașului. Acum, anchetatorii susțin că același bărbat a încercat să pătrundă într-o altă instalație de alimentare cu apă. Un martor a povestit că l-a […] Articolul Un ucrainean a fost arestat pentru sabotarea alimentării cu apă în Polonia apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:20
O judecătoare din nordul țării este acuzată că a falsificat cel puțin două procese-verbale de contravenție, folosind ilegal datele unei avocate din Bălți. Avocata Iana Lichii din Bălți a descoperit, anu trecut, că figurează în sistemul MPass cu două contravenții pentru depășirea limitei de viteză, fiind penalizată cu opt puncte. Avocata a constatat că ambele […] Articolul O judecătoare și doi polițiști, acuzați de falsificarea unor acte apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:10
Ion Ceban acuză PAS de campanie de denigrare: „Toate tunurile lor sunt puse pe mine” # Subiectul Zilei
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a acuzat Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) de o campanie extinsă de denigrare împotriva sa. Într-o postare video, Ceban a afirmat că PAS distribuie pliante defăimătoare și că imaginea sa este discreditată constant în mass-media. Potrivit lui Ceban, atacurile politice sunt o încercare a PAS de a masca […] Articolul Ion Ceban acuză PAS de campanie de denigrare: „Toate tunurile lor sunt puse pe mine” apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:50
Consiliul de Administrație al ANRE a decis retragerea licenței SA „Moldovagaz” pentru furnizarea gazelor naturale și revocarea obligațiilor de serviciu public ale acesteia. Începând cu 1 septembrie 2025, S.A. „Energocom” va prelua rolul de furnizor, inclusiv pentru cei circa 800.000 de consumatori deserviți anterior de Moldovagaz. Trecerea se face în contextul eforturilor autorităților de a […] Articolul ANRE a retras licența SA „Moldovagaz” apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:20
Procuratura Cimișlia anunță despre obținerea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat în vârstă de 36 ani, anterior condamnat, care va petrece următorii 16 ani în închisoare pentru violență în familie, soldată cu decesul victimei. Conform învinuirii înaintate de procurorul da caz, la data de 14 mai 2023, inculpatul se afla […] Articolul 16 ani de închisoare pentru violență în familie soldată cu moartea fratelui apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:50
Alexandr Petkov: Noi optăm pentru implementarea mai multor proiecte de eficiență energetică în Bălți # Subiectul Zilei
Un proiect unic pentru municipiul Bălți a fost finalizat cu succes – blocul locativ din centrul orașului a fost reabilitat termic. Acest proiect-pilot marchează începutul unei noi etape în eficientizarea energetică a fondului locativ din Bălți și poate deveni un exemplu pentru alte orașe din Republica Moldova. Mai mult, primarul Alexandr Petkov (Partidul Nostru) consideră […] Articolul Alexandr Petkov: Noi optăm pentru implementarea mai multor proiecte de eficiență energetică în Bălți apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:20
Un cutremur cu magnitudinea de 6,5 a avut loc luni, 4 august, în Oceanul Pacific, în zona Insulelor Kurile de Nord. Potrivit Oxu.Az, această informație a fost comunicată agenției Interfax de către filiala din Sahalin a Serviciului Geofizic Unificat al Academiei Ruse de Științe. „Cutremurul cu magnitudinea de 6,5 a fost înregistrat luni la ora […] Articolul În apropierea Insulelor Kurile de Nord a avut loc un cutremur apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:40
Victor Bogatico, Partidul Nostru: Grădinița creșă din Rîșcani va fi unica din raion care va primi copii de la șase luni (VIDEO) # Subiectul Zilei
Grădinița creșă numărul 10 din orașul Rîșcani se pregătește să deschidă, din toamnă, noi grupe pentru copii. Mai exact, este vorba de grupe-creșă, unde vor putea fi înmatriculați copilașii de la șase luni. Potrivit primarului orașului Rîșcani, ales din partea Partidului Nostru, Victor Bogatico, instituția de educație timpurie devine, astfel, prima din raion care oferă […] Articolul Victor Bogatico, Partidul Nostru: Grădinița creșă din Rîșcani va fi unica din raion care va primi copii de la șase luni (VIDEO) apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:40
Escrocherie de peste 75.000 USD: sirian condamnat la 8 ani de închisoare pentru prejudicii aduse unui administrator din nordul țării # Subiectul Zilei
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui cetățean în vârstă de 66 de ani, originar din regiunea Damasc, Siria, învinuit de comiterea infracțiunii de escrocheriei în proporții deosebit de mari, în temeiul art. 190 alin. (5) din Codul penal al Republicii Moldova. Potrivit actului de învinuire susținut de procurorul […] Articolul Escrocherie de peste 75.000 USD: sirian condamnat la 8 ani de închisoare pentru prejudicii aduse unui administrator din nordul țării apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:40
CNA investighează un dosar de corupere și trafic de influență legat de o licitație publică pentru un teren cu zăcăminte minerale # Subiectul Zilei
Centrul Național Anticorupție, sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară acțiuni în cadrul unei cauze penale ce vizează un grup de persoane suspectate de corupere și trafic de influență în legătură cu procedura unei licitații publice privind darea în arendă a unui teren de 27 ha care conține zăcăminte de substanțe minerale. Printre persoanele […] Articolul CNA investighează un dosar de corupere și trafic de influență legat de o licitație publică pentru un teren cu zăcăminte minerale apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:50
Proiect de canalizare de 10 milioane, sub ancheta CNA – trei persoane cercetate pentru corupere activă # Subiectul Zilei
Centrul Național Anticorupție (CNA) a prezentat sinteza activităților din săptămâna precedentă, anunțând că ofițerii anticorupție au desfășurat percheziții într-un dosar privind darea în exploatare a unui proiect de canalizare, în valoare de 10 milioane de lei, în satul Bilicenii Vechi. Proiectul ar fi fost recepționat fără verificarea calității și volumului lucrărilor. În acest caz, sunt […] Articolul Proiect de canalizare de 10 milioane, sub ancheta CNA – trei persoane cercetate pentru corupere activă apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:50
Se caută istorii de dragoste trăite în Chișinău. Cele mai autentice și neobișnuite povești vor fi ecranizate # Subiectul Zilei
Ai trăit o iubire care părea desprinsă dintr-un film? A fost intensă, interzisă, neașteptată sau pur și simplu te-a schimbat pentru totdeauna? Acum ai șansa să o vezi pe marele ecran. Proiectul „Chișinău, I love you!” lansează campania de colectare a celor mai emoționante, neașteptate sau nebunești povești de dragoste trăite în capitală. Cele mai […] Articolul Se caută istorii de dragoste trăite în Chișinău. Cele mai autentice și neobișnuite povești vor fi ecranizate apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:30
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi, 4 august, pe Sfânta Maria Magdalena și pe marele Mucenic Foca. Maria Magdalena s-a născut și a crescut într-un sat de pescari, Magdala. În Evanghelia după Luca, ea este menționată ca prima femeie vindecată de Iisus Hristos. De atunci, l-a însoțit pretutindeni, chiar și în timpul patimilor. Maria […] Articolul Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc pe Sfinții Foca și Maria Magdalena apare prima dată în Subiectul Zilei.
2 august 2025
14:10
Un fost ministru și alți zece acuzați au fost arestați vineri în Serbia, în cazul legat de prăbușirea în noiembrie anul trecut a acoperișului gării din Novi Sad, incident soldat cu 16 morți și care a alimentat protestele opoziției pro-occidentale împotriva președintelui Aleksandar Vucic. Potrivit Parchetului, persoanele arestate au avut responsabilități legate de lucrările de […] Articolul Serbia: 11 arestări în ancheta asupra tragediei din gara Novi Sad apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Renato Usatîi: Să țineți minte, PAS, că pe 28 septembrie poporul va deschide robinetul democrației, iar voi veți fi spălați și aruncați în canalizare! # Subiectul Zilei
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a venit cu o reacție după ce în spațiul public a apărut un video, în care liderul PAS Igor Grosu recunoaște că face presiuni asupra primarilor din Moldova. ”Toată țara a văzut că avem un nou ”blatnoi” la putere – Igor Grosu, alias ”santehnic”, a declarat Renato Usatîi într-un live […] Articolul Renato Usatîi: Să țineți minte, PAS, că pe 28 septembrie poporul va deschide robinetul democrației, iar voi veți fi spălați și aruncați în canalizare! apare prima dată în Subiectul Zilei.
1 august 2025
16:30
Denis Șova: „PAS nu vede bârna din propriul ochi, dar acuză primăria de politizare” # Subiectul Zilei
Acuzările reciproce dintre primar și autoritățile centrale s-au transformat într-un ping-pong fără sens, care afectează locuitorii. PAS îl acuză pe Ceban de politizarea primăriei, dar „nu vede bârna din propriul ochi” și de aproape șase luni derulează, practic, o campanie electorală în toată țara. Despre aceasta a vorbit Denis Șova, consilier municipal Chișinău din partea […] Articolul Denis Șova: „PAS nu vede bârna din propriul ochi, dar acuză primăria de politizare” apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:10
Pe parcursul lunii iulie, Geniștii Armatei Naționale au executat nouă misiuni de deminare, în cadrul cărora au depistat și nimicit 54 de obiecte explozive și 104 cartușe. Potrivit Ministerului Apărării, echipele de geniști au intervenit în municipiul Chișinău, precum și în localități din raioanele Anenii Noi, Ștefan Vodă, Căușeni, Ungheni, Hâncești, Edineț și Călărași, transmite subiectulzilei.md cu […] Articolul Geniștii au distrus 54 de obiecte explozive doar în iulie apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:20
Furtună: „210.000 de moldoveni au părăsit țara din 2020. Guvernarea manipulează cu amenințări externe” # Subiectul Zilei
Victoria Furtună, președintele Partidului Politic „Moldova Mare“, a publicat o analiză critică la adresa guvernării, susținând că aceasta folosește „frica“ și „inamici externi“ pentru a distrage atenția de la eșecurile interne. Potrivit Victoriei Furtună, situația actuală a Republicii Moldova este gravă, cu o economie „pe marginea prăpastiei“, școli și spitale care se închid și o […] Articolul Furtună: „210.000 de moldoveni au părăsit țara din 2020. Guvernarea manipulează cu amenințări externe” apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:00
Partidul Nostru demască decizii politizate ale Comisiei Electorale Centrale în favoarea PAS, acțiuni care pun la îndoială corectitudinea alegerilor parlamentare # Subiectul Zilei
Derapaje grave în organizarea alegerilor parlamentare de către Comisia Electorală Centrală (CEC). La formarea Consiliilor Electorale de Circumscripție au fost numite persoane apropiate PAS. Mai multe probe în acest sens au fost prezentate în cadrul unei conferințe de presă de către Elena Grițco, membru al Biroului Executiv Național al Partidului Nostru, dar și de fostul […] Articolul Partidul Nostru demască decizii politizate ale Comisiei Electorale Centrale în favoarea PAS, acțiuni care pun la îndoială corectitudinea alegerilor parlamentare apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:40
Un bărbat a fost găsit zăcând fără suflare într-o cameră de hotel. Descoperirea macabră a avut loc ieri după-amiază, în jurul orei 15:37, pe strada București din centrul capitalei, transmite subiectulzilei.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Potrivit acestora, victima s-a dovedit a fi un bărbat în vârstă de 46 de ani, originar din Ucraina. Cadavrul acestuia […] Articolul Ucrainean găsit spânzurat în hotelul „Bella Donna” din centrul Chișinăului apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:50
Începând de astăzi, plătim mai puțin pentru energia electrică. Deciziile ANRE de reducere a tarifelor la lumină pentru consumatorii casnici au fost publicate în Monitorul Oficial, deci au intrat în vigoare. Astfel, consumatorii de la Premier Energy vor plăti de astăzi cu 51 de bani mai puțin pentru un kilowatt oră, adică 3 lei și […] Articolul Începând de astăzi, plătim mai puțin pentru energia electrică apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:10
Primarul General al Capitalei și liderul Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, a explicat, în cadrul emisiunii UNInterviu de la Unimedia, cum a ajuns să apară într-o fotografie alături de președinta Maia Sandu, în perioada de dinaintea turului doi al alegerilor prezidențiale din 2024. Potrivit edilului, imaginea a fost realizată la solicitarea staffului președintei și nu […] Articolul Ion Ceban: „Poza cu Maia Sandu a fost făcută la solicitarea staffului ei” apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:40
Denis Șova, membrul Consiliului Municipal Chișinău din partea Partidului Nostru, este sigur că se poate găsi un consens și aproba bugetul capitalei pentru 2025. El a exemplificat printr-o serie de proiecte infrastructurale care au fost aprobate în Consiliul în mod unanim. „Practica arată că este posibil să găsim un limbaj comun”, a declarat reprezentantul Partidului […] Articolul Denis Șova: „Este posibil să găsim consens pentru bugetul Chișinăului 2025” apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Procuratura informează că datorită acțiunilor procesuale ale acuzatorilor de stat, a fost obținută o sentință de condamnare în privința unui tânăr de 19 ani, acuzat de comiterea unor escrocherii prin intermediul schemei infracționale ,,ruda implicată în accident”. Astfel, conform sentinței recent pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 10 […] Articolul A înșelat șase persoane cu peste 1 milion lei: tânăr de 19 ani, condamnat apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:50
Datorită eforturilor depuse de procurorii PCCOCS, în instanța de apel a fost posibilă condamnarea unui bărbat de 60 de ani care la intrarea în țară prin postul vamal Sculeni, a refuzat să declare că ar transporta o valiză cu suma de 550.000 euro. Așadar, inițial, prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 18 noiembrie 2024, bărbatul a […] Articolul Bărbat de 60 de ani, condamnat după ce a încercat să treacă nedeclarați 550.000 € apare prima dată în Subiectul Zilei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.