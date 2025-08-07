Șoferul unui autocar, prins la Cahul cu 400 de pachete de țigări de contrabandă

12:10

Reprezentanții și susținătorii Partidului Nostru discută zilnic cu cetățenii, atât din țară, cât și de peste hotare, îndemnându-i să meargă la vot și să evalueze politicienii în funcție de ce au făcut, nu de ce promit frumos. Despre acest lucru a vorbit Alexandr Berlinschii, jurist și reprezentant al Partidului Nostru, în cadrul emisiunii „Important” de la […] Articolul Alexandr Berlinschii: Partidul Nostru îndeamnă cetățenii să-și analizeze cu atenție alegerea – judecați după fapte, nu după vorbe frumoase apare prima dată în Subiectul Zilei.