ELECTORALA 2025: Moldovenii aflați în zece state pot solicita, doar până pe 14 august, să voteze prin corespondență la parlamentarele din toamnă

Acțiunile de intimidare la care a fost supusă, pe parcursul ultimelor zile, Ana Cucerescu, magistrata care a examinat dosarul penal pe numele bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, sunt unele „fără precedent”, a declarat șeful Inspectoratului General de Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, miercuri, 6 august, într-un briefing de presă. Declarațiile șefului Poliției Naționale au fost făcute la scurt timp după ce magistrata a depus o sesizare privind acțiunile de hărțuire la care a fost supusă în timp ce instrumenta dosarul pe numele bașcanei - apeluri cu amenințări, poze cu cadavre, jerbe funerare și alerte cu bombă.