Însărcinat cu Afaceri la Ambasada SUA în R. Molodva și ministrul Apărării au discutat pașii următori pentru modernizarea Armatei Naționale

11:20

Publicațiile și agențiile internaționale de presă își concentrează atenția asupra deciziei pe care urmează să o ia mâine președintele american Donald Trump, care a impus un termen-limită Moscovei pentru acceptarea unui acord de încetare a focului în Ucraina. Un alt subiect abordat de presa străină se referă la restricțiile sanitare stricte impuse de China din cauza unei epidemii de febră transmisă prin înțepătura țânțarilor infectați. Seria recordurilor de căldură, cu temperaturi medii globale mai scăzute în acest an, este o altă temă abordată de presa internațională.