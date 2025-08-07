Anca Dragu: Datorită reducerii ratei de politică monetară, investițiile vor fi mai accesibile
Radio Moldova, 7 august 2025 20:20
Inflația va continua să scadă în lunile următoare, iar costurile de finanțare se vor reduce, în urma deciziei de diminuare a ratei de politică monetară. Asigurarea vine din partea guvernatoarei Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, care a oferit mai multe explicații în acest sens în cadrul emisiunii „În context” de la postul de televiziune Moldova 1.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 5 minute
20:30
În prima jumătate a acestui an, prețurile la produsele agricole au crescut în medie cu peste 28%, această evoluție fiind determinată în special de scumpirea fructelor și legumelor. Datele au fost prezentate de Biroul Național de Statistică (BNS). Cele mai mari prețuri s-au înregistrat la pomușoare, acestea s-au dublat față de anul 2024.
Acum 15 minute
20:20
Anca Dragu: Datorită reducerii ratei de politică monetară, investițiile vor fi mai accesibile # Radio Moldova
Inflația va continua să scadă în lunile următoare, iar costurile de finanțare se vor reduce, în urma deciziei de diminuare a ratei de politică monetară. Asigurarea vine din partea guvernatoarei Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, care a oferit mai multe explicații în acest sens în cadrul emisiunii „În context” de la postul de televiziune Moldova 1.
Acum o oră
20:00
Modernizarea Armatei Naționale, subiectul discuțiilor dintre ministrul Apărării și noul Însărcinat cu Afaceri de la Ambasada SUA în R. Moldova # Radio Moldova
R. Moldova și SUA vor aprofunda relațiile de colaborare în domeniul apărării. Angajamentul a fost reiterat joi, 7 august, la întrevederea ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, și Însărcinatul cu Afaceri la Ambasada SUA în R. Moldova, Nick Pietrowicz, aflat la început de mandat. Întrevederea a avut loc la sediul Ministerului Apărării.
Acum 2 ore
19:30
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi că Israelul intenționează să preia controlul militar asupra întregii Fâșii Gaza și că, în cele din urmă, o va preda forțelor armate care o vor guverna în mod corespunzător, relatează news.ro, cu referire la Reuters.
18:50
Însărcinat cu Afaceri la Ambasada SUA în R. Moldova și ministrul Apărării au discutat pașii următori pentru modernizarea Armatei Naționale # Radio Moldova
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și însărcinatul cu afaceri la Ambasada SUA în R. Moldova, Nick Pietrowicz, aflat la început de mandat, au discutat despre stadiul actual al cooperării bilaterale în domeniul apărării, dar și despre proiectele comune derulate în contextul modernizării Armatei Naționale.
18:40
Însărcinat cu Afaceri la Ambasada SUA în R. Molodva și ministrul Apărării au discutat pașii următori pentru modernizarea Armatei Naționale # Radio Moldova
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și însărcinatul cu afaceri la Ambasada SUA în R. Moldova, Nick Pietrowicz, aflat la început de mandat, au discutat despre stadiul actual al cooperării bilaterale în domeniul apărării, dar și despre proiectele comune derulate în contextul modernizării Armatei Naționale.
18:40
A modern park with bike paths will be built in place of a ravine filled with garbage. Workers in the village of Onișcani, located in the Călărași district, are diligently working on the project. Although this initiative is very important, it has faced delays for years. Now, authorities are promising to complete the work, especially since they have received financial support from the Environmental Fund.
Acum 4 ore
18:00
Cinci instituții financiare transatlantice majore și-au manifestat sprijinul de a crea o nouă bancă de apărare la nivel european, pentru a stimula cheltuielile în domeniul securității în întreaga regiune, potrivit grupului de dezvoltare care coordonează crearea acesteia, relatează portalul economedia.ro.
17:50
Rețeaua globală a lui Ilan Șor: cum ajută fugarul moldovean Rusia să ocolească sancțiunile internaționale prin intermediul unor bănci, companii și criptomonede # Radio Moldova
Fugarul moldovean Ilan Șor, condamnat în dosarul „furtul miliardului”, reapare în centrul unei rețele internaționale cu implicații financiare și geopolitice. Potrivit unei investigații publicate de IPN, politicianul joacă un rol central într-o schemă complexă de ocolire a sancțiunilor internaționale impuse Federației Ruse, printr-o rețea de companii, bănci, monede digitale și filiere comerciale active în Kârgâzstan, Uzbekistan, Emiratele Arabe Unite, Mongolia, Egipt și alte state.
17:20
Cererea Procuraturii Generale privind extrădarea lui Plahotniuc, examinată pe 13 august de Curtea de Apel Atena # Radio Moldova
Curtea de Apel Atena va examina, pe 13 august, cererea de extrădare a fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc, expediată autorităților elene de Procuratura Generală a R. Moldova pe 24 iulie curent.
17:10
Rețeaua globală a lui Ilan Șor: cum ajută fugarul moldovean Rusia să ocolească sancțiunile prin bănci, companii și criptomonede # Radio Moldova
Fugarul moldovean Ilan Șor, condamnat în dosarul „furtul miliardului”, reapare în centrul unei rețele internaționale cu implicații financiare și geopolitice. Potrivit unei investigații publicate de IPN, politicianul joacă un rol central într-o schemă complexă de ocolire a sancțiunilor internaționale impuse Federației Ruse, printr-o rețea de companii, bănci, monede digitale și filiere comerciale active în Kârgâzstan, Uzbekistan, Emiratele Arabe Unite, Mongolia, Egipt și alte state.
Acum 6 ore
16:30
Putin ar putea începe negocieri de pace dacă se discută schimbul de teritorii, afirmă Trump # Radio Moldova
Liderul american Donald Trump ia în calcul că președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar fi dispus să înceapă negocieri privind încetarea focului în Ucraina, în cazul în care va fi „discutată problema unui schimb teritorial”, transmite rbc.ru cu referire la Bloomberg.
16:30
Aplicarea pedepselor contravenționale și penale ar putea descuraja fenomenul corupției electorale # Radio Moldova
Coruperea alegătorilor rămâne una dintre cele mai mari vulnerabilități ale procesului electoral din Republica Moldova, constată expertul comunității WatchDog, Alexandru Bot, după zecile de percheziții efectuate de oamenii legii joi, 7 august, într-un dosar care vizează noua schemă aplicată la scară largă, prin intermediul aplicației „Taito”. Într-un interviu pentru Moldova 1, Bot a spus că acțiunile procesuale, inclusiv perchezițiile și contracararea instrumentelor digitale de influențare a votului, „se înscriu în șirul măsurilor de prevenție”, care trebuie întreprinse în mod constant de autorități.
16:00
În locul unei râpi pline de gunoi va fi construit un parc modern cu piste pentru bicicliști. În satul Onișcani, raionul Călărași, muncitorii lucrează de zor. Proiectul, deși unul foarte important, a fost tărăgănat ani la rând. Acum, autoritățile promit să ducă lucrările la capăt, mai ales că au primit și sprijin financiar de la Fondul pentru Mediu.
15:50
Progress is clearly visible on the construction sites of the 400 kV Vulcănești-Chișinău overhead power line (OPL). According to the Ministry of Energy, over 93% of the foundations for the pillars were already completed, with significant advancements observed both in the southern and central sections of the project.
15:30
Un teren degradat, transformat în spațiu verde: prima pădure comunitară, plantată în satul Roșcani # Radio Moldova
Prima pădure comunitară, pe un teren care anterior risca să devină groapă de gunoi, a fost plantată la Roșcani, raionul Anenii Noi.
15:10
Cod galben de incendii în R. Moldova: IGSU avertizează că orice sursă de foc poate provoca un incendiu de proporții # Radio Moldova
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare de Cod Galben de pericol excepțional de incendiu cu caracter natural. Potrivit meteorologilor, în perioada 8–14 august, riscul de incendii este foarte ridicat în sudul, estul și parțial centrul Republicii Moldova, din cauza temperaturilor ridicate și a lipsei de precipitații.
15:10
Former Boldurești mayor Nicanor Ciochină, who is accused of fatally injuring a 14-year-old boy, will remain under judicial control for an additional 60 days. On Thursday, August 7, prosecutor Alexandru Butnaru requested the extension of this preventive measure, citing concerns that Ciochină might evade the examination of the criminal case.
15:00
Numărul șoferilor din regiunea transnistreană care optează pentru permise de conducere moldovenești, în creștere # Radio Moldova
Locuitorii din regiunea transnistreană manifestă un interes tot mai mare pentru respectarea legislației în vigoare a Republicii Moldova și pentru participarea legală la traficul rutier atât național, cât și internațional. Tendința este confirmată de creșterea semnificativă, pe parcursul primului semestru al anului curent, a numărului de permise de conducere eliberate pentru cetățenii domiciliați în regiune.
15:00
Progres major în infrastructura energetică: lucrările la linia Vulcănești–Chișinău se apropie de final # Radio Moldova
Lucrările pe șantierele liniei electrice aeriene (LEA) de 400 kV Vulcănești–Chișinău înaintează într-un ritm activ, cu progres vizibil atât dinspre sud, cât și dinspre centru, fundațiile pentru piloni fiind deja construite în proporție de peste 93%, anunță Ministerul Energiei.
14:50
Controlul judiciar în privința fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, prelungit cu 60 de zile # Radio Moldova
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit de accidentarea mortală a unui băiat de 14 ani, rămâne sub control judiciar încă 60 de zile. Procurorul de caz, Alexandru Butnaru, a cerut joi, 7 august, prelungirea măsurii preventive, invocând riscul eschivării acestuia de la examinarea cauzei penale.
14:50
BNM relaxează politica monetară. Decizia ar trebui să ducă treptat la ieftinirea creditelor și să stimuleze economia # Radio Moldova
Banca Națională a Moldovei (BNM) a redus, pe 7 august 2025, rata de bază de la 6,5% la 6,25% anual. Potrivit instituției, decizia marchează încheierea perioadei de politică monetară restrictivă și începutul unei etape în care BNM vrea să stimuleze consumul și investițiile, pentru a susține relansarea economiei. Economistul Marin Gospodarenco consideră că este un semnal de tranziție: de la combaterea inflației către reanimarea activității economice, dar atrage atenția că inflația rămâne influențată de riscuri externe și interne.
Acum 8 ore
14:30
Tot mai mulți șoferi din stânga Nistrului optează pentru permise de conducere de model național # Radio Moldova
Locuitorii din regiunea transnistreană manifestă un interes tot mai mare pentru respectarea legislației în vigoare a Republicii Moldova și pentru participarea legală la traficul rutier, atât național, cât și internațional. Tendința este confirmată de creșterea semnificativă a numărului de permise de conducere eliberate pe parcursul primului semestru al anului pentru cetățenii domiciliați în regiune.
14:20
Banii cetățenilor din „conturile moarte” generează pierderi anuale de 150 de milioane de euro, estimează experții # Radio Moldova
Deși veniturile mici îi împiedică pe mulți moldoveni să pună bani deoparte, unii dintre ei reușesc să facă, totuși, economii. Cei mai mulți dintre aceștia aleg să păstreze banii fie acasă, fie în „conturi moarte” de la bănci, iar acest lucru nu le aduce niciun profit. În aceste condiții, cetățenii pierd anual peste 150 de milioane de euro.
13:40
Thomas Muller începe o nouă aventură pe final de carieră. Fotbalistul german s-a transferat la clubul canadian Vancouver Whitecaps după ce până la aproape 36 de ani ai săi a jucat doar la Bayern Munchen.
13:30
Mizele extrădării lui Plahotniuc, discutate la Radio Moldova: reforma justiției ar trebui „regândită” # Radio Moldova
Reforma justiției din Republica Moldova are nevoie de o regândire profundă, iar extrădarea lui Vladimir Plahotniuc devine o miză politică majoră. În același timp, condamnările din dosarul Șor ar putea valida eforturile guvernării în lupta cu corupția, iar protestele din Găgăuzia ar putea înceta odată cu oprirea finanțării ilegale, au declarat invitații emisiunii „Spațiul Public” de la Radio Moldova.
13:00
Controlul judiciar în privința fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, ar putea fi prelungit cu 60 de zile # Radio Moldova
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit de accidentarea mortală a unui băiat de 14 ani, riscă să rămână sub control judiciar încă 60 de zile. Procurorul de caz, Alexandru Butnaru, a cerut joi, 7 august, prelungirea măsurii preventive, invocând riscul eschivării acestuia de la examinarea cauzei penale.
12:50
UTA Găgăuzia, între influențe externe și instabilitate politică: „Șor și Kremlinul controlează Găgăuzia din punct de vedere politic” # Radio Moldova
Tensiunile politice din UTA Găgăuzia continuă să genereze îngrijorări, în contextul condamnării bașcanei Evghenia Guțul și al refuzului autorităților locale de a organiza alegeri anticipate. Expertul în securitate Ștefan Bejan și jurnalistul Mihail Sirkeli au avertizat, în emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, asupra riscurilor majore pe care le-ar putea genera eventuale alegeri în condițiile actuale, inclusiv adâncirea conflictului politic dintre Comrat și autoritățile centrale de la Chișinău.
12:40
Controlul judiciar al fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, ar putea fi prelungit cu 60 de zile # Radio Moldova
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, riscă să rămână sub control judiciar încă 60 de zile. Procurorul de caz, Alexandru Butnaru, a cerut prelungirea măsurii preventive, invocând riscul ca fostul edil să se eschiveze de la examinarea cauzei penale și să nu se prezinte la ședințele de judecată.
Acum 12 ore
12:20
Electrocasnicele vechi, înlocuite cu altele noi, mai eficiente din punct de vedere energetic: alte 9.5 mii de vouchere au ajuns la beneficiari # Radio Moldova
Alte 9.500 de vouchere pentru înlocuirea electrocasnicelor vechi, în valoare de 6.000 de lei fiecare, au fost distribuite cetățenilor. Astfel, beneficiarii programului EcoVoucher își vor putea procura, în perioada 7 - 31 august, electrocasnice noi, eficiente din punct de vedere energetic, anunță Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED).
12:20
Povestea frumoasă a tinerei tenismene canadiene Victoria Mboko la turneul WTA de la Montreal continuă. Jucătoarea de 18 ani a învins-o pe Elena Rîbakina din Kazahstan la capătul unei partide de 3 seturi, scor 1-6, 7-5, 7-6 și s-a calificat în marea finală.
12:10
Patru vagoane, atașate la trenul „Prietenia”: Cursa feroviară directă București – Kiev, reluată prin R. Moldova # Radio Moldova
Trenul direct dintre București și Kiev va fi reintrodus în circulație, prin Republica Moldova, după o pauză de mai mulți ani, a anunțat secretarul de stat de la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din România, Ionel Scrioșteanu.
11:50
Președintele american, Donald Trump, anticipează o întâlnire cu Vladimir Putin, săptămâna viitoare. Kremlinul confirmă # Radio Moldova
Președintele american, Donald Trump, afirmă că „există multe posibilități” ca să se întâlnească „foarte curând” cu președintele rus, Vladimir Putin, pentru a pune capăt războiului din Ucraina, transmite joi, 7 august, EFE. La rândul său, Kremlinul susține că cele două state au convenit asupra unei întâlniri între președinții Vladimir Putin și Donald Trump, care ar urma să aibă loc „în zilele următoare”.
11:50
Își vor înlocui electrocasnicele vechi pe altele noi și eficiente eneregetic: peste 9 mii de vouchere au ajuns la beneficiari # Radio Moldova
Alte 9.500 de vouchere în valoare de 6.000 lei fiecare au ajuns la beneficiari. Astfel, cetățenii își vor putea înlocui electrocasnicele vechi pe altele noi, eficiente energetic. Voucherele urmează a fi valorificate în perioada 07-31 august, în cadrul programului EcoVoucher, anunță Instituția Publică Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED).
11:40
Președintele american, Donald Trump, anticipează că ar putea avea o întâlnire cu Vladimir Putin, săptămâna viitoare. Kremlinul confirmă # Radio Moldova
Președintele american, Donald Trump, afirmă că „există multe posibilități” ca să se întâlnească „foarte curând” cu președintele rus, Vladimir Putin, pentru a pune capăt războiului din Ucraina, transmite joi, 7 august, EFE. Kremlinul susține că cele două state au convenit asupra unui acord privind o întâlnire între președinții Vladimir Putin și Donald Trump, în zilele următoare.
11:30
Restricții în stil COVID, reintroduse în China din cauza unui virus transmis prin înțepătura țânțarilor # Radio Moldova
Autoritățile din provincia chineză Guangdong reimpun restricții sanitare stricte, asemănătoare celor din perioada pandemiei de COVID-19. Potrivit Bloomberg, motivul este un focar de febră chikungunya — o boală virală care se transmite exclusiv prin înțepătura țânțarilor infectați.
11:20
Tarifele lui Trump au intrat oficial în vigoare: produsele moldovenești sunt taxate cu 25% # Radio Moldova
Noile tarife vamale impuse de președintele american Donald Trump au intrat în vigoare joi, 7 august, iar Republica Moldova se numără printre statele vizate. Produsele moldovenești exportate în Statele Unite sunt supuse de acum unei taxe de 25%, într-un val de măsuri comerciale ce marchează cel mai ridicat nivel al taxelor de import din ultimul secol în SUA. Potrivit Centrului de politici publice Budget Lab de la Yale, rata medie a acestor tarife va ajunge la 18,3% – cel mai înalt nivel înregistrat din 1934, notează AP.
11:20
Revista presei internaționale // Trump anunță discuții productive cu Rusia pe tema încetării focului în Ucraina; Președinții SUA și Rusiei s-ar putea întâlni săptămâna viitoare # Radio Moldova
Publicațiile și agențiile internaționale de presă își concentrează atenția asupra deciziei pe care urmează să o ia mâine președintele american Donald Trump, care a impus un termen-limită Moscovei pentru acceptarea unui acord de încetare a focului în Ucraina. Un alt subiect abordat de presa străină se referă la restricțiile sanitare stricte impuse de China din cauza unei epidemii de febră transmisă prin înțepătura țânțarilor infectați. Seria recordurilor de căldură, cu temperaturi medii globale mai scăzute în acest an, este o altă temă abordată de presa internațională.
11:20
Restricții în stil COVID, reintroduse în China din cauza unui focar de virus transmis prin înțepătura țânțarilor # Radio Moldova
În provincia chineză Guangdong, autoritățile reimpun restricții sanitare stricte, asemănătoare celor din perioada pandemiei de COVID-19. Potrivit Bloomberg, motivul este un focar de febră chikungunya — o boală virală care se transmite exclusiv prin înțepătura țânțarilor infectați.
11:10
ELECTORALA 2025: Moldovenii aflați în zece state pot solicita, doar până pe 14 august, să voteze prin corespondență la parlamentarele din toamnă # Radio Moldova
Perioada de înregistrare pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 expiră peste o săptămână. Ziua de 14 august este ultima în care moldovenii cu drept de vot care se vor afla, în ziua alegerilor, în SUA, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japonia, Coreea de Sud, Australia sau Noua Zeelandă pot depune cereri de înregistrare pentru a vota prin corespondență.
11:00
Votul din străinătate pentru parlamentare: o săptămână până la închiderea înregistrărilor pentru corespondență # Radio Moldova
A mai rămas exact o săptămână până la încheierea perioadei de înregistrare pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Joi, 14 august, este ultima zi în care moldovenii cu drept de vot care, în ziua alegerilor, se vor afla în SUA, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japonia, Coreea de Sud, Australia sau Noua Zeelandă, pot depune cererea de înregistrare.
11:00
Președintele american, Donald Trump, anticipează că ar putea avea o întâlnire cu Vladimir Putin, săptămâna viitoare # Radio Moldova
Președintele american, Donald Trump, afirmă că „există multe posibilități” ca să se întâlnească „foarte curând” cu președintele rus, Vladimir Putin, pentru a pune capăt războiului din Ucraina, transmite joi, 7 august, EFE. Pe de altă parte, secretarul de stat american, Marco Rubio, temperează așteptările privind o asemenea întâlnire.
10:40
Președintele clubului de fotbal Barcelona, Joan Laporta, laudă UEFA și șeful acestei organizații, slovenul Aleksander Čeferin, pentru noul format în care se desfășoară Liga Campionilor UEFA. Laporta consideră că prima ediție a competiției cu „grupă unică” a fost de un succes uriaș.
10:20
Primele schimbări la Petrocub Hâncești după eliminarea din cupele europene inter-cluburi. Ex-campioana națională s-a despărțit de fundașul Cedric Ngah. Camerunezul de 26 de ani s-a transferat la gruparea Mosul Sports Club din prima divizie valorică a fotbalului din Irak.
10:20
Peste 720 de agenți economici din R. Moldova au beneficiat de compensații pentru energia electrică, de la începutul anului # Radio Moldova
Un număr de 721 de antreprenori din R. Moldova au beneficiat, în perioada ianuarie – iulie curent, de compensații pentru energia electrică în valoare totală de 81,1 milioane de lei.
10:00
Zi de doliu național în România: Fostul președinte Ion Iliescu va fi înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea # Radio Moldova
Ziua de joi, 7 august, este zi de doliu național în România, în legătură cu funeraliile fostului președinte Ion Iliescu, iar drapelele au fost arborate în bernă. În Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, unde a fost depus încă de miercuri sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului șef de stat, vor avea loc un scurt moment religios și ceremonia Gărzii la catafalc. Ulterior, va fi oficiată slujba de înmormântare la Biserica din Complexul „Palat Cotroceni”.
09:40
Licitații: Mai multe centrale fotovoltaice și eoliene vor asigura 8,4% din consumul anual de energie electrică al R. Moldova # Radio Moldova
Investitorii care dezvoltă centrale electrice fotovoltaice și eoliene, selectați în urma unor licitații organizate de autorități, și-au luat angajamentul să acopere aproximativ 8,4% din consumul anual de energie electrică al Republicii Moldova.
09:40
Import fictiv de automobile: prejudiciu de un milion de lei, 13 percheziții în R. Moldova și Ucraina # Radio Moldova
Un bărbat de 37 de ani din Ucraina este cercetat pentru escrocherii de proporții, după ce ar fi încasat avansuri de peste 1 000 000 de lei de la persoane care voiau să procure automobile din Statele Unite ale Americii. Sub pretextul organizării importului și vămuirii mașinilor cumpărate la licitație, acesta ar fi promis servicii de intermediere printr-o companie deschisă în Ucraina, informează Poliția Republicii Moldova.
09:10
Zeci de percheziții pe tot teritoriul R. Moldova într-un dosar privind finanțarea ilegală și coruperea alegătorilor # Radio Moldova
Oamenii legii desfășoară, în dimineața zilei de joi, 7 august, 78 de percheziții în mai multe localități ale Republicii Moldova, într-un dosar penal care vizează finanțarea ilegală și coruperea alegătorilor, anunță Inspectoratul General al Poliției.
09:00
Copaci căzuți peste conducte de gaze sau drumuri: intervenții în Chișinău, Bălți și Soroca, după vântul puternic din 6 august # Radio Moldova
Salvatorii și pompierii din Republica Moldova au efectuat peste 40 de intervenții în urma intensificării vântului și ploilor torențiale din data de 6 august. Cele mai frecvente solicitări au fost înregistrate în municipiile Chișinău, Soroca și Bălți, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.