Președintele american, Donald Trump, anticipează că ar putea avea o întâlnire cu Vladimir Putin, săptămâna viitoare
Radio Moldova, 7 august 2025 11:00
Președintele american, Donald Trump, afirmă că „există multe posibilități” ca să se întâlnească „foarte curând” cu președintele rus, Vladimir Putin, pentru a pune capăt războiului din Ucraina, transmite joi, 7 august, EFE. Pe de altă parte, secretarul de stat american, Marco Rubio, temperează așteptările privind o asemenea întâlnire.
• • •
Acum 5 minute
11:10
ELECTORALA 2025: Moldovenii aflați în zece state pot solicita, doar până pe 14 august, să voteze prin corespondență la parlamentarele din toamnă # Radio Moldova
Perioada de înregistrare pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 expiră peste o săptămână. Ziua de 14 august este ultima în care moldovenii cu drept de vot care se vor afla, în ziua alegerilor, în SUA, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japonia, Coreea de Sud, Australia sau Noua Zeelandă pot depune cereri de înregistrare pentru a vota prin corespondență.
Acum 15 minute
11:00
Votul din străinătate pentru parlamentare: o săptămână până la închiderea înregistrărilor pentru corespondență # Radio Moldova
A mai rămas exact o săptămână până la încheierea perioadei de înregistrare pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Joi, 14 august, este ultima zi în care moldovenii cu drept de vot care, în ziua alegerilor, se vor afla în SUA, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japonia, Coreea de Sud, Australia sau Noua Zeelandă, pot depune cererea de înregistrare.
11:00
Acum o oră
10:40
Președintele clubului de fotbal Barcelona, Joan Laporta, laudă UEFA și șeful acestei organizații, slovenul Aleksander Čeferin, pentru noul format în care se desfășoară Liga Campionilor UEFA. Laporta consideră că prima ediție a competiției cu „grupă unică” a fost de un succes uriaș.
10:20
Primele schimbări la Petrocub Hâncești după eliminarea din cupele europene inter-cluburi. Ex-campioana națională s-a despărțit de fundașul Cedric Ngah. Camerunezul de 26 de ani s-a transferat la gruparea Mosul Sports Club din prima divizie valorică a fotbalului din Irak.
10:20
Peste 720 de agenți economici din R. Moldova au beneficiat de compensații pentru energia electrică, de la începutul anului # Radio Moldova
Un număr de 721 de antreprenori din R. Moldova au beneficiat, în perioada ianuarie – iulie curent, de compensații pentru energia electrică în valoare totală de 81,1 milioane de lei.
Acum 2 ore
10:00
Zi de doliu național în România: Fostul președinte Ion Iliescu va fi înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea # Radio Moldova
Ziua de joi, 7 august, este zi de doliu național în România, în legătură cu funeraliile fostului președinte Ion Iliescu, iar drapelele au fost arborate în bernă. În Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, unde a fost depus încă de miercuri sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului șef de stat, vor avea loc un scurt moment religios și ceremonia Gărzii la catafalc. Ulterior, va fi oficiată slujba de înmormântare la Biserica din Complexul „Palat Cotroceni”.
09:40
Licitații: Mai multe centrale fotovoltaice și eoliene vor asigura 8,4% din consumul anual de energie electrică al R. Moldova # Radio Moldova
Investitorii care dezvoltă centrale electrice fotovoltaice și eoliene, selectați în urma unor licitații organizate de autorități, și-au luat angajamentul să acopere aproximativ 8,4% din consumul anual de energie electrică al Republicii Moldova.
09:40
Import fictiv de automobile: prejudiciu de un milion de lei, 13 percheziții în R. Moldova și Ucraina # Radio Moldova
Un bărbat de 37 de ani din Ucraina este cercetat pentru escrocherii de proporții, după ce ar fi încasat avansuri de peste 1 000 000 de lei de la persoane care voiau să procure automobile din Statele Unite ale Americii. Sub pretextul organizării importului și vămuirii mașinilor cumpărate la licitație, acesta ar fi promis servicii de intermediere printr-o companie deschisă în Ucraina, informează Poliția Republicii Moldova.
Acum 4 ore
09:10
Zeci de percheziții pe tot teritoriul R. Moldova într-un dosar privind finanțarea ilegală și coruperea alegătorilor # Radio Moldova
Oamenii legii desfășoară, în dimineața zilei de joi, 7 august, 78 de percheziții în mai multe localități ale Republicii Moldova, într-un dosar penal care vizează finanțarea ilegală și coruperea alegătorilor, anunță Inspectoratul General al Poliției.
09:00
Copaci căzuți peste conducte de gaze sau drumuri: intervenții în Chișinău, Bălți și Soroca, după vântul puternic din 6 august # Radio Moldova
Salvatorii și pompierii din Republica Moldova au efectuat peste 40 de intervenții în urma intensificării vântului și ploilor torențiale din data de 6 august. Cele mai frecvente solicitări au fost înregistrate în municipiile Chișinău, Soroca și Bălți, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
09:00
FLEX: Istoria, disciplina preferată a unei tinere din R. Moldova, în timpul studiilor din SUA # Radio Moldova
A câștigat o bursă prin intermediul Programului Future Leaders Exchange (FLEX), finanțat de Guvernul Statelor Unite ale Americii, și a studiat un an la o școală din SUA. Deși sistemul de învățământ din R. Moldova este „foarte diferit” de cel american, Ana Certan recomandă tuturor tinerilor să încerce o astfel de experiență, pentru că este una valoroasă.
08:50
Revista Presei // SUA condamnă ferm încercările de subminare a suveranității Republicii Moldova # Radio Moldova
Amenințările cu moartea la adresa magistratei care a condamnat-o pe bașcana Evghenia Guțul a fost cel mai discutat subiect în publicațiile din țară. Filmul campaniei de amenințare și reacția Ministerului Justiției; mesajul SUA de condamnare a subminării suveranității Republicii Moldova și răspunsul Chișinăului la intimidările Moscovei - sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
08:40
Programul DOR aduce acasă tinerii din diaspora: la tabără, alături de semeni din R. Moldova # Radio Moldova
Aproape 200 de tineri din diaspora, alături de copii din Republica Moldova, participă timp de zece zile la activități menite să le ofere o experiență autentică pe malul Nistrului. La cea de-a 18-a ediție a Programului guvernamental DOR, participanții au ocazia să descopere frumusețea și diversitatea culturală a țării, să lege noi prietenii și să-și dezvolte abilitățile de comunicare în limba română.
08:40
Salvatorii și pompierii din Republica Moldova au efectuat peste 40 de intervenții în urma intensificării vântului și ploilor torențiale din data de 6 august. Cele mai frecvente solicitări au fost înregistrate în municipiul Chișinău, orașul Soroca și municipiul Bălți, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
08:30
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că există „șanse bune” ca o întâlnire între el, președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski să aibă loc în curând. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă, miercuri, 6 august.
08:20
Corespondență Dan Alexe // Belgia se alătură statelor care cer sancționarea Israelului # Radio Moldova
Belgia tocmai a făcut cunoscut că sprijină sancționarea Israelului pentru acțiunile militare din Gaza. Ministrul belgian de Externe, Maxime Prévot, a anunțat că țara sa va susține propunerea Comisiei Europene de suspendare a Israelului dintr-o parte a programului său de cercetare și inovare Horizon Europe.
08:10
Admitere: universitățile așteaptă actele în original de la candidații admiși la studii # Radio Moldova
Universitățile din țară și-au deschis ușile pentru candidații care au venit să depună actele în original. Viitorii studenți s-au arătat entuziasmați și optimiști, declarând că, dincolo de dorința de a prinde un loc la buget, își doresc cursuri moderne, interactive și relevante pentru cariera aleasă. Cadrele didactice susțin că sunt pregătite să răspundă acestor așteptări și să adapteze procesul educațional la noile cerințe ale tinerei generații.
Acum 24 ore
21:50
Vântul a făcut ravagii, în municipiul Bălți. Rafalele au doborât mai mulți copaci. Unul a căzut peste un troleibuz în care, din fericire, nu erau pasageri. Și în Chișinău mai mulți arbori au fost smulși din rădăcini. Totodată, postul vamal de tip debarcader „Molovata" și-a întrerupt temporar activitatea.
21:30
21:20
Autoritățile separatiste din stânga Nistrului au prelungit starea excepțională în economie # Radio Moldova
Tiraspolul a prelungit din nou, pe 6 august, starea excepțională în economie. Instituită în decembrie 2024, aceasta va fi în vigoare până la sfârșitul lunii august.
20:50
20:30
Președintele american Donald Trump ar putea introduce noi sancțiuni împotriva Rusiei, dacă Moscova nu acceptă o soluție de pace în Ucraina până la data de 8 august.
20:20
"Vulturii roșii" vor să scrie istorie! Milsami țintește calificarea în grupa unică a Ligii Conferințelor # Radio Moldova
Milsami Orhei își continuă aventura în cupele europene inter-cluburi. Campioana noastră națională de fotbal va juca joi seara meciul-tur cu gruparea san-marineză AC Virtus Acquaviva din cadrul Turului 3 preliminar al Ligii Conferințelor UEFA! "Vulturii roșii" sunt deciși să ajungă până în grupa unică a competiției.
19:30
Rusia a atacat cu drone Ucraina în apropierea graniței cu România. Două aeronave de luptă F-16 românești au decolat pentru supravegherea spațiului aerian după ce în zona din proximitatea frontierei comune au avut loc mai multe explozii. În regiunea Odesa a fost avariată infrastructura critică, rușii țintind stația de distribuție a gazelor Orlovka, la care s-au produs mai multe incendii. Peste 2500 de consumatori din Ucraina au rămas fără gaz.
19:10
Cetățenii moldoveni, îndemnați să se abțină de la călătorii în sudul Franței. Regiunea, afectată de un incendiu de vegetație de amploare # Radio Moldova
Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să renunțe la deplasări în sudul Franței, iar cei care se află, tranzitează această regiune a țării - să dea dovadă de prudență maximă. Avertizarea vine din partea Ministerului Afacerilor Externe care a emis alertă de călătorie în legătură cu un incendiu de vegetație de amploare care a izbucnit în departamentul Aude.
18:20
R. Moldova îmbunătățește sistemul de monitorizare a factorilor de mediu în cazul unor situații de urgență # Radio Moldova
Republica Moldova își consolidează capacitatea de răspuns în fața situațiilor de urgență, precum accidente chimice, scurgeri radioactive sau epidemii. În ședința din 6 august, Guvernul a aprobat modificări la Regulamentul privind Rețeaua Națională de Observare și Control al Factorilor de Mediu, ceea ce presupune o mai bună coordonare între laboratoare și instituții specializate.
18:20
Procedura de obținere a certificatelor de urbanism pentru proiecte de infrastructură, simplificată # Radio Moldova
Procedura de obținere a certificatului de urbanism pentru proiectarea reparației drumurilor și a rețelelor inginerești va fi simplificată. Guvernul a aprobat astăzi, 6 august, o serie de modificări care vizează ajustarea cadrului normativ în domeniul urbanismului și construcțiilor.
18:10
„Timpurile când Moscova ne dicta ce să facem au trecut”. Vicepremierul Popșoi reacționează la amenințările unui deputat rus # Radio Moldova
Autoritățile Republicii Moldova resping declarațiile deputatului rus Konstantin Zatulin, care a sugerat că o eventuală avansare a armatei ruse către frontiera moldo-ucraineană ar putea determina anularea condamnării bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul. Vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, a calificat aceste afirmații ca fiind „o ingerință inadmisibilă” în treburile interne ale statului nostru.
18:00
Expert: R. Moldova valorifică doar 5% din potențialul său în domeniul turismului medical # Radio Moldova
Republica Moldova a reușit, în ultimii ani, să transforme turismul medical dintr-o nișă modestă într-un veritabil motor de creștere economică. Dacă în 2010, câștigam doar 10,5 milioane de dolari din servicii medicale prestate străinilor, în 2024 valoarea acestora a ajuns la peste 60 de milioane de dolari. În același timp, în primul trimestru din 2025, deja au fost acumulați în jur de 17 milioane de dolari, a declarat expertul economic Veaceslav Ioniță, la Radio Moldova.
17:40
Sprijinul social devine mai transparent: autoritățile modifică modul de acordare a plăților # Radio Moldova
Modul de acordare a plăților sociale în R. Moldova va fi modificat substanțial, prin digitalizare, simplificare și creșterea eficienței. Scopul schimbărilor, operate pe 6 august de Guvern, este direcționarea mai justă și transparentă a fondurilor către beneficiarii care au cu adevărat nevoie de sprijin.
17:30
Reacții dure după intimidarea magistratei care a condamnat-o pe Guțul: organele de drept îndemnate să tragă la răspundere făptașii # Radio Moldova
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, condamnă intimidările „grave” și „fără precedent” asupra magistraților și solicită instituțiilor abilitate să investigheze fără întârziere aceste fapte și să ia măsuri ferme pentru identificarea și tragerea la răspundere a celor implicați. Totodată, expertul în justiție Alexandru Bot precizează că judecătorul nu trebuie să fie amenințat sau intimidat atunci când își face datoria și solicită autorităților soluții pentru protecția magistraților.
17:20
17:10
Trei ore de discuții la Kremlin între Steve Witkoff și Vladimir Putin. Ușakov: Au fost „utile și constructive” # Radio Moldova
Emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a avut miercuri, la Moscova, o întrevedere de aproximativ trei ore cu președintele rus Vladimir Putin, scrie Reuters. Întâlnirea a avut loc în contextul eforturilor diplomatice privind conflictul din Ucraina, aflat în al patrulea an de la declanșarea invaziei pe scară largă.
17:00
16:50
16:40
De la rețetele de familie la un laborator modern de producere a dulciurilor în Chișinău, cu sprijinul ODA # Radio Moldova
Din pasiune pentru dulciuri și cu rețete moștenite din familie, Maria Macari a reușit să transforme o idee într-o afacere gustoasă. Astăzi, în laboratorul ei prind viață mii de prăjituri și torturi create cu migală, inspirație și multă muncă. Prin granturile pe care le-a accesat, antreprenoarea a dotat spațiul de producere cu echipamente moderne și continuă să îndulcească zilele celor care îi trec pragul.
16:10
Aprovizionarea cu gaze naturale a R. Moldova nu a fost afectată de ultimele atacuri ale rușilor, însă livrarea energiei electrice ar putea fi în pericol, avertizează experții # Radio Moldova
Atacul rusesc din noaptea trecută asupra infrastructurii gaziere din regiunea Orlivka, Ucraina, nu a afectat aprovizionarea cu gaze naturale a Republicii Moldova, inclusiv a malului stâng al Nistrului, a precizat miercuri, 6 august, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, înaintea ședinței de Guvern. Totuși, în acea zonă se află linia de înaltă tensiune prin care R. Moldova importă energie electrică din România, iar Rusia ar putea să ne lase fără energie electrică în preajma alegerilor, avertizează experții.
16:10
15:50
Resturi animaliere aruncate pe câmp, în păduri sau chiar în râuri – o imagine tot mai prezentă în Republica Moldova. Fenomenul capătă amploare inclusiv de cauza lipsei unei infrastructuri pentru colectare și procesare, iar autoritățile recunosc: e greu de intervenit.
15:40
Modul de acordare a plăților sociale în R. Moldova va fi modificat substanțial, prin digitalizare, simplificare și creșterea eficienței. Scopul schimbărilor este direcționarea mai justă și transparentă a fondurilor către beneficiarii care au cu adevărat nevoie de sprijin.
15:30
Cristina Gherasimov: „Suntem gata să deschidem primul grup de capitole. Avem susținerea celor 27 de state membre UE” # Radio Moldova
Republica Moldova intră într-o etapă decisivă a procesului de aderare la Uniunea Europeană (UE) - deschiderea oficială a negocierilor de aderare, după ce a finalizat etapa tehnică esențială a procesului – cea de screening, care presupune compararea legislației naționale cu cea europeană. Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a anunțat, în platoul postului de televiziune Moldova 1, că autoritățile de la Chișinău sunt pregătite pentru lansarea negocierilor în luna septembrie.
15:00
14:50
14:20
Reacții la Comrat după condamnarea bașcanei Găgăuziei: Adunarea Populară pregătește o rezoluție # Radio Moldova
Adunarea Populară de la Comrat a decis, la o zi după condamnarea la închisoare a bașcanei Evghenia Guțul, să instituie o comisie ce urmează să redacteze textul unei rezoluții privind situația social-politică actuală din UTA Găgăuzia. Aleșii locali din regiunea găgăuză, reuniți miercuri, 6 august, într-o ședință extraordinară, și-au exprimat nemulțumirea vizavi de verdictul instanței în dosarul Guțul și au respins ideea organizării unor alegeri anticipate pentru funcția de bașcan al regiunii.
13:50
13:10
13:10
Tenismena ucraineancă Elina Svitolina a fost eliminată în sferturile de finală ale turneului WTA de la Montreal. Ea a cedat clar în fața fostului număr 1 mondial, nipona Naomi Osaka, în două seturi, scor 2-6, 2-6.
13:00
Cetățenii R. Moldova care locuiesc în Franța vor avea acces la pensii pentru limită de vârstă, pensii de urmaș și pensii de invaliditate din R. Moldova, fiind permisă, în premieră, cumularea stagiului de cotizare realizat în ambele state.
12:40
Delapidări de fonduri destinate reparației drumurilor: Peste 50 de percheziții și cinci persoane reținute # Radio Moldova
Ar fi delapidat surse financiare destinate reparației drumurilor din R. Moldova și și-ar fi achiziționat bunuri de lux, inclusiv mașini și imobile, peste hotare. Cinci persoane, printre care factori de decizie de la întreprinderile de stat responsabile de gestionarea drumurilor din R. Moldova, au fost reținute miercuri, 6 august, fiind bănuite că ar fi pus în aplicare o schemă infracțională de fraudare a bugetului public.
