95 de afaceri agricole au beneficiat de sprijin financiar prin Programul Facilitatea de Creditare în Agricultură (FCA)

10:50

Banca Națională a Moldovei (BNM), în parteneriat cu Banca Națională a României (BNR) și Academia de Studii Economice din București (ASE), lansează cea de-a patra ediție a programului „Școala finanțelor moderne”, dedicat studenților și masteranzilor de la Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM). Programul se va desfășura în perioada 26 iulie – 3 august 2025, la București. The post Educație financiară pentru studenți appeared first on AgroBook.