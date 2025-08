Liberalii vor un bloc unionist și proeuropean, în caz contrar participă singur la alegeri

11:40

Armata rusǎ a lansat o serie de drone și rachete împotriva Kievului în noaptea de 31 iulie, ucigând cel puțin 28 de persoane și rănind 159 într-unul dintre cele mai sângeroase atacuri din ultimele săptămâni, relateazǎ The Kyiv Independent. Timur Tkachenko, șeful administrației militare a orașului, a declarat că, până la ora 8:30, ora locală, ... Kievul bombardat de ruși – Cel puțin 28 de persoane ucise și 159 rǎnite, în urma unui atac cu drone