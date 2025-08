17:10

Orașul Fălești are o nouă atracție turistică și un spațiu dedicat reflecției și valorilor culturale: Aleea Culturii Eminesciene din parcul „Victoriei". Proiectul a fost realizat în cadrul unei tabere de sculptură dedicate marelui poet Mihai Eminescu și a fost posibil datorită sprijinului oferit de Ministerul Culturii, Primăria orașului Fălești și alți parteneri locali.