Expert – Scad depozitele bancare pentru mediul de afaceri – Antreprenorii nu mai stau în expectativă, dar încep să investească

21:20

Uniunea Europeană a anunțat miercuri că va începe în două luni implementarea controlului automatizat la granițele sale, care ar urma în cele din urmă să înlocuiască ștampila manuală de pe pașapoarte, relatează Agerpres cu referire la AFP. Acest nou sistem va înregistra într-un fișier comun numele, numerele de pașaport, amprentele digitale și fotografiile tuturor cetățenilor ... UE introduce un sistem automatizat de control la frontieră The post UE introduce un sistem automatizat de control la frontieră appeared first on Politik.