Armand Goșu – Extrădarea lui Plahotniuc ar putea fi un măr otrăvit pentru PAS

Ion Ceban a anunțat "noutatea anului. Cel mai mare proiect de construcție a drumurilor din Chișinău, dar și din țară, urmează să înceapă în curând": "Proiectul de dezvoltare a trei artere importante – prelungirea bul. Mircea cel Bătrân, strada Industrială și strada Mesager. Proiectul are o valoare de 1,5 miliarde lei și va fi finanțat, ...