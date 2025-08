Decizie definitivǎ – Blocul „Victorie” exclus din cursa la parlamentare – Partidele din bloc ar putea participa individual la alegeri dacă vor fi înregistrate

12:40

Comisia Electorală Centrală (CEC) a confirmat, în ședința din 31 iulie 2025, componența nominală a celor 37 de consilii electorale ale circumscripțiilor electorale municipale, raionale, din localitățile din stânga Nistrului și din străinătate. Decizia are scopul de a asigura organizarea alegerilor locale generale din toamnă. Potrivit hotărârii CEC, fiecare președinte de consiliu electoral va convoca ...