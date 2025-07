Trump clarifică termenul limită pe care i l-a dat lui Putin pentru armistițiu: ”Rusia are la dispoziție 10 zile”

16:10

În satul Fundurii Vechi continuă realizarea proiectului de construcție a turnurilor de apă. Primarul din partea Partidului Nostru, Anatolie Gnatiuc: în acest an vom conecta la rețeaua de apă 150 de gospodării. În satul Fundurii Vechi, raionul Glodeni, continuă realizarea proiectului „Construcția a două turnuri de apă la sondele arteziene". Potrivit primarului localității, reprezentant al […]