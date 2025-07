SIS: Aceste persoane urmau să participe la un eveniment cu organizatori obscuri

10:00

Fostul ministru al Justiției din Republica Moldova, Vitalie Pîrlog, a fost extrădat vineri în Franța și pus sub acuzare, fiind suspectat că a șters notificări roșii ale Interpol pentru a ajuta fugari să evite urmărirea penală, transmite AFP. Pîrlog, fost preşedinte al Comisiei pentru Controlul Dosarelor din cadrul Interpol, a fost arestat pe 15 iunie