Hai TV, blocat pe teritoriul R. Moldova. Guvernul: „Apărăm dreptul oamenilor de a fi informați corect”

22:50

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) susține că nu are „nicio legătură” cu persoanele care ar fi oferit bani pentru participarea la mitingul pe care l-a organizat alături de alte trei formațiuni – informații comunicate anterior de poliției. PSRM a catalogat datele despre remunerarea manifestanților drept „o provocare politică”. Precizările au fost făcute într-un comunicat […] The post „Provocare politică”. Reacția socialiștilor la informațiile despre plătirea participanților la mitingul organizat în capitală appeared first on NewsMaker.