Patru partide de opoziție au organizat un miting în Chișinău: „Moldova poate fără PAS”

Cățelușul Buffy a fost găsit lângă un tomberon, mutilat și în stare gravă — avea coada și toate lăbuțele tăiate. Trecuseră 11 zile de suferință până când voluntarii locali l-au descoperit și l-au dus de urgență la veterinar. Din fericire, a avut parte de ajutor medical și, între timp, și-a găsit o familie iubitoare. Dar […]