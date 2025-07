În regiunea transnistreană vor fi majorate tarifele la serviciile comunale

22:40

Adil Osmanov, portdrapelul Republicii Moldova la Jocurile Universitare din Germania, a obținut medalia de aur la Judo, categoria 73 kg. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, care a felicitat sportivul pentru performanță. 31 de sportivi moldoveni participă la ediția din acest an a Universiadei, în perioada 16–27 iulie, în regiunea […] The post Aur pentru Moldova: Adil Osmanov a devenit campion mondial universitar la judo appeared first on NewsMaker.