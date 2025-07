Plahotniuc și Țuțu riscă până la 10 de închisoare în Grecia pentru deținerea de documente false

22:50

Începând cu 1 ianuarie 2026, cetățenii Republicii Moldova vor putea folosi serviciile de telefonie mobilă în Uniunea Europeană fără costuri suplimentare. Decizia a fost adoptată astăzi, 25 iulie, de Consiliul UE, vizând integrarea Moldovei în zona „Roam like at home" („Roaming ca acasă"). O decizie similară a fost luată pentru Ucraina pe 14 iulie. Astfel, moldovenii […]