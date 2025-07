Ministerul Justiției, precizări după eliberarea lui Platon: „Nu minimalizează șansele de extrădare”

22:20

Doi candidați și-au depus dosarele la concursul pentru funcția de procuror-șef al Procuraturii Generale. Este vorba despre Alexandru Machidon, care în prezent exercită interimatul funcției, și Victor Furtună, șeful interimar al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) anunță că va înainta demersurile necesare către instituțiile competente pentru […]