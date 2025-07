Tragedie în Italia. Un turist moldovean s-a înecat sub ochii familiei lui

12:40

Deputatul Mihail Tarasenko, membru al Partidului Rusia Unită, a „votat" miercuri 11 proiecte de lege, deși în aceeași sesiune președintele Dumei de Stat, Veaceslav Volodin, a prezentat condoleanțe pentru moartea sa, relatează The Moscow Times, citat de libertatea.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Dumei de Stat, Mihail Tarasenko ar fi participat la vot în intervalul …