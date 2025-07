Premieră în Republica Moldova: Confiscare de automobil pentru șofat în stare de ebrietate

13:50

Deputatul PAS Radu Marian a anunțat că a decis să dezinstaleze aplicația Telegram de pe telefonul său, invocând motive de securitate cibernetică și suspiciuni legate de accesul neautorizat la datele personale și financiare. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Am decis să dezinstalez aplicația Telegram de pe telefonul meu, după ce am citit niște investigații recente … The post Deputatul Radu Marian anunță că își șterge Telegramul. Invocă motive de securitate first appeared on ZUGO. Articolul Deputatul Radu Marian anunță că își șterge Telegramul. Invocă motive de securitate apare prima dată în ZUGO.