Turcia a înregistrat un record istoric de temperatură

Poliția Republicii Moldova a fost informată oficial de autoritățile din Grecia, prin Direcția cooperare polițienească internațională din cadrul IGP, despre zeci de documente ridicate în urma reținerii oligarhului Vladimir Plahotniuc și a fostului deputat Constantin Țuțu, aflate în posesia celor doi sub diverse identități. Potrivit autorităților elene, în timpul perchezițiilor …