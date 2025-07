Autoritățile de la Chișinău pun în aplicare măsurile restrictive impuse de UE persoanelor și entităților apropiate lui Ilan Șor

21:00

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a comunicat că oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, care a fost arestat în Grecia, nu deține niciun pașaport diplomatic valabil emis de autoritățile Republicii Moldova. Precizare vine în contextul informațiilor poliției elene despre perchezițiile în vila în care se ascundea Plahotniuc, în care au fost găsite 17 pașapoarte false din diferite țări.