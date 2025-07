Dodon, Vlah și Tarlev au depus actele la CEC pentru înregistrarea blocului electoral – PCRM a lipsit, dar va adera

14:10

Prim-ministrul Bulgariei, Rossen Jeliazkov, a declarat că autoritățile de la Sofia verifică veridicitatea identității bulgare a oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc. Acesta deține o carte de identitate și un pașaport pe numele Taushanov Mihail. Am făcut cunoștință cu acest caz înainte și în contextul vizitei mele în R. Moldova. Din ceea ce știm, deocamdată, acest individ ... Premierul de la Sofia, despre identitatea bulgară a lui Vladimir Plahotniuc: „Vom avea grijă să cercetăm atent acest caz” The post Premierul de la Sofia, despre identitatea bulgară a lui Vladimir Plahotniuc: „Vom avea grijă să cercetăm atent acest caz” appeared first on Politik.