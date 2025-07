Tariful la gaz neclintit – ANRE recunoaște, nu sunt necesare ajustări

14:10

Comisia Electorală Centrală a înregistrat, în cadrul ședinței de astăzi, 101 candidați la funcția de deputat pe lista Partidului „Partidul Acțiune și Solidaritate” pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. PAS este primul partid înregistrat oficial în cursa electorală. CEC a înregistrat simbolul electoral al partidului pentru participare la scrutin. Totodată, a confirmat candidatura lui Sergiu ... PAS, primul partid înregistrat oficial în cursa electorală la parlamentare – CEC a aprobat lista candidaților pentru alegerile din toamnă The post PAS, primul partid înregistrat oficial în cursa electorală la parlamentare – CEC a aprobat lista candidaților pentru alegerile din toamnă appeared first on Politik.