Rusia, în topul înregistrărilor pentru votul din diaspora. CEC investighează posibile fraude

09:40

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu prim-ministrul britanic, Keir Starmer, în cadrul vizitei oficiale în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Discuțiile s-au axat pe aprofundarea relațiilor bilaterale, cu accent pe cooperarea economică, sprijinul pentru modernizarea Republicii Moldova și implicarea activă a diasporei moldovenești în dezvoltarea ambelor economii. […] The post Maia Sandu s-a întâlnit cu premierul britanic Keir Starmer pentru consolidarea parteneriatului bilateral appeared first on Omniapres.