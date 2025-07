Incendiu la Spitalul Raional Ungheni: 26 de persoane evacuate

12:10

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis astăzi, 23 iulie, la ora 11:30, o avertizare meteo de cod galben pentru caniculă, valabilă pentru data de 24 iulie. Potrivit informațiilor oficiale, în regiunile de sud și centru ale Republicii Moldova temperaturile maxime vor atinge și chiar depăși 33°C. Autoritățile recomandă populației să ia măsuri de precauție pentru […]