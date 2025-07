VIDEO // Grosu, despre poza lui Ceban cu Sandu în 2024: ”N-am fost susținătorul acestui gest”

14:40

Vicecampioana olimpică Anastasia Nichita susține că implicarea sa în politică va duce la reducerea considerabilă a veniturilor. Candidata PAS la alegerile parlamentare afirmă că va renunța la promovarea produselor și brandurilor în schimbul unei remunerații, activitate care îi aducea de două ori mai mult decât salariul unui deputat. Răspunzând întrebărilor urmăritorilor săi pe Instagram, Nichita […] The post DOC // Veniturile Anastasiei Nichita vor scădea la jumătate după intrarea în politică appeared first on Omniapres.