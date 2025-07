Horoscop 25 iulie 2025. Se deschid drumuri și apar șanse neașteptate

09:10

Președinta Maia Sandu a comentat reținerea fostului lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, în Grecia. „După șase ani, avem și noutăți bune și acum este foarte important ca toate instituțiile relevante, responsabile, să muncească pentru a obține extrădarea. Extradarea trebuie să se întâmple cât mai curând, evident, respectând toate procedurile, și acum Justiția moldovenească nu […]