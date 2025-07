Paradox imobiliar – Volumul creditelor ipotecare crește, dar tranzacțiile la cel mai mic nivel din ultimii 15 ani

12:10

Mulți de la Chișinău, inclusiv din cei aflați la putere nu-și doresc aducerea lui Vladimir Plahotniuc în Moldova de frică să nu vorbească crede liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi. „Toți s-au obișnuit că trecutul a fost acoperit, că lucrurile s-au uitat. Dar dacă îl aduc pe Plahotniuc și acesta începe să vorbească, să spună cine, ... Usatîi – „Mulți, inclusiv cei de la putere nu-și doresc aducerea lui Plahotniuc – Va spune cine semna și câți bani primea – Cine are nevoie de asta?” The post Usatîi – „Mulți, inclusiv cei de la putere nu-și doresc aducerea lui Plahotniuc – Va spune cine semna și câți bani primea – Cine are nevoie de asta?” appeared first on Politik.