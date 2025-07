Asociația Judecătorilor acuză șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, de subminarea independenței justiției

12:10

Ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a reafirmat marți, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Chișinău, că interdicția de călătorie aplicată primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, are la bază considerente ce țin de siguranța națională. Oficialul român a evitat, însă, să ofere detalii concrete privind motivele care au stat la baza acestei […]