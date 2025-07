Incident la zborul Erevan–Chișinău: avionul a survolat Armenia două ore înainte să revină pe sol

10:10

Premierul Dorin Recean va întreprinde, marți, o vizită de lucru în raionul Nisporeni. Șeful Guvernului are planificată o întrevedere cu reprezentanții autorităților publice locale și ai serviciilor desconcentrate, pentru a discuta despre realizări, proiecte în derulare și acțiunile necesare pentru a îmbunătăți condițiile de trai ale oamenilor din raion. Agenda vizitei include și o întâlnire […] The post Premierul merge azi în vizită de lucru în raionul Nisporeni appeared first on Omniapres.