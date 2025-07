Vizită oficială în Regatul Unit al Marii Britanii: Maia Sandu se întâlnește cu Regele Charles și diaspora moldovenească

18:40

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică de caniculă valabilă pentru ziua de marți, 22 iulie 2025. Mai multe regiuni ale țării vor fi afectate de temperaturi ridicate, fiind instituit atât Cod Galben, cât și Cod Portocaliu. Potrivit meteorologilor, în zonele aflate sub Cod Galben, temperaturile maxime vor urca până la 33–35°C. În […] The post Val de căldură peste țară: temperaturi de până la 38°C appeared first on Omniapres.