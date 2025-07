Plahotniuc, însoțit de o fostă Miss Moldova în momentul reținerii

14:40

Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că va ataca în instanță decizia autorităților române de a-i interzice accesul pe teritoriul României. Edilul consideră că măsura are un substrat politic și critică declarațiile ministrului român de Externe, Oana Țoiu, pe care le califică drept „halucinante" și „absurde". „Am să rog colegii de la […]