Canicula se retrage din nordul și centrul țării. Sudul rămâne sub cod galben de temperaturi extreme

Prim-ministrul Republicii Moldova a anunțat numirea lui Roman Roșca în funcția de viceprim-ministru pentru Reintegrare, în locul lui Oleg Serebrian. Decizia vine după ce Serebrian își încheie mandatul în Guvern și va prelua funcția de ambasador al Republicii Moldova în Republica Turcia. „Îi mulțumesc domnului Oleg Serebrian pentru activitatea sa în această funcție. Împreună am […]