PSRM a prezentat bilanțul activității grupului economic în Parlament – PAS deține controlul total în stat, dar nu a reușit să asigure o creștere economică

20:10

Ministerul Educației și Cercetării va oferi 8 712 locuri bugetare pentru admiterea în 16 universități din Republica Moldova, începând cu 21 iulie, notează MOLDPRES. Tinerii pot depune dosarele online pe platforma eadmitere.gov.md, atât pentru licență, cât și pentru masterat. Măsura vizează consolidarea învățământului superior din țară și menținerea tinerilor acasă, în contextul modernizării accelerate a ...