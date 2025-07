CEC solicită ministerului Justiției dizolvarea Partidului „ȘANSĂ” – Sunt vizate și alte formațiuni politice

16:10

Germania se opune propunerii Comisiei Europene privind bugetul UE pentru perioada 2028–2034, estimat la 1.816 trilioane de euro, și respinge noile taxe propuse pentru rambursarea datoriei post-pandemie. Guvernul german a exprimat o opoziție clară față de propunerea Comisiei Europene privind bugetul multianual al Uniunii Europene, prezentată cu o zi înainte la Bruxelles de președintele Ursula ... Germania respinge noul plan de buget al Comisiei Europene cifrat la 1.816 trilioane de euro – Inacceptabil! The post Germania respinge noul plan de buget al Comisiei Europene cifrat la 1.816 trilioane de euro – Inacceptabil! appeared first on Politik.