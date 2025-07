Statul vrea un nou director al Aeroportului Internațional Chișinău – Eugen Doga – Anunțul făcut de APP

14:10

Scurgeri de informație din interiorul Partidului Acțiune și Solidaritate. Președintele PAS Igor Grosu ar fi fost înregistrat audio în timp ce citea într-o ședință numele din lista PAS pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Înregistrarea audio a fost publicată pe canalele de telegram ale partidelor de opoziție. Totodată, liderul PAS a dat de înțeles că ... Lista PAS pentru parlamentarele din 28 septembrie – Două locuri ar fi rezervate Platformei DA, dar vor trebui să respecte o condiție The post Lista PAS pentru parlamentarele din 28 septembrie – Două locuri ar fi rezervate Platformei DA, dar vor trebui să respecte o condiție appeared first on Politik.