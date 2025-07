Alegeri la Boldurești, Nisporeni cu un singur candidat – Noul primar va fi ales de căteva sute de alegători

21:00

Guvernul britanic a anunţat joi că va scădea vârsta la care cetăţenii au drept de vot de la 18 la 16 ani. „Astăzi, ne respectăm promisiunea de a le acorda drept de vot tinerilor de 16 şi 17 ani", a postat pe platforma X numărul 2 al guvernului, Angela Rayner, relatează AFP, potrivit Agerpres. „Tinerii ... Decizie istorică în Marea Britanie – Cetățenii vor avea drept de vot de la 16 ani