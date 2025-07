Peste 4.200 de încălcări rutiere în weekend. 64 de șoferi, prinși băuți la volan

14:30

În localitățile Ruseștii Noi și Nimoreni din raionul Ialoveni, poliția a intervenit în două cazuri grave de conducere sub influența alcoolului. Un bărbat de 35 de ani a fost surprins conducând haotic o motocicletă în localitatea Ruseștii Noi, deși nu deține permis de conducere. Testul alcoolscopic a indicat o concentrație de 0,86 mg/l vapori de […]