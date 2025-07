Andrei Năstase va participa la parlamentare și va candida independent

16:00

Noaptea trecută, polițiștii de patrulare au intervenit la intersecția străzii Hristo Botev cu bulevardul Dacia din capitală, unde au oprit o Skoda care circula haotic. Șoferița, în vârstă de 29 de ani, a fost observată cu un comportament agitat, ceea ce a atras atenția agenților. Aceasta a fost escortată la Dispensar pentru stabilirea stării sale, […] The post O șoferiță din Chișinău prinsă conducând haotic sub influența marijuanei appeared first on Omniapres.