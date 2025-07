Maia Sandu, în satul de baștină: ”Am discutat cum să fie folosiți cei 1,9 milioane de lei din premiul donat comunității”

13:10

Blocul politic „Victorie" a condamnat sancțiunile impuse recent de Uniunea Europeană împotriva unor lideri ai săi și le califică drept decizii luate la solicitarea guvernării. "Decizia Bruxelles-ului are la bază o comanda directă a președintei Maia Sandu și a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), cu scopul de a influența rezultatele alegerilor parlamentare anticipate", se arată […]