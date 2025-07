VIDEO // Aleksandr Usik îl face KO pe Daniel Dubois și devine, pentru a doua oară, campion mondial absolut la categoria grea

13:10

Treisprezece membri ai unei organizații criminale internaționale, condusă de așa-numitul „hoț în lege" cunoscut sub porecla „Patron", au fost condamnați în Franța, potrivit unui comunicat emis de Inspectoratul General al Poliției din Republica Moldova, în data de 17 iulie. Gruparea era specializată în jafuri, extorcări și producerea ilegală de țigări. Cei mai mulți dintre condamnați […]