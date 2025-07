Horoscop 18 iulie – Scorpion – se încearcă, din nou, cooptarea voastră într-un proiect

16:30

Ursula von der Leyen a reușit să-și păstreze funcția de președintă a Comisiei Europene în urma unei moțiuni de cenzură inițiate de grupurile de nationaliste din Parlamentul European. Din totalul celor 720 de eurodeputați doar 553 au fost prezenți la vot. 360 de europarlamentari au votat împotriva moțiunii, 175 în favoare și 18 s-au abținut.