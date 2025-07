LIVE Membrii Partidului Inima Moldovei protesteaza la Presedintie: “Maia Sandu incalca legea, demisia”

14:20

Partidul Republican „Inima Moldovei" se declară revoltat de comportamentul ilegal al Preşedintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, care, sfidând statutul şi atribuţiile pe care le are, se implică în activitatea Partidului Acţiune şi Solidaritate, dar şi promovează narative ale acestei formaţiuni. Astfel, unele persoane care au anunţat public că vor candida la alegerile parlamentare din acest […]