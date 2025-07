Cântecul „PAS, duceți-vă naiba!”, interpretat de activiștii Partidului INIMA MOLDOVEI, răsună în sate și orașe, pe străzi și la evenimente

09:20

Ambasada Statelor Unite ale Americii în R. Moldova le recomandă tuturor persoanelor care solicită vize temporare F, M sau J să își ajusteze setările de confidențialitate ale conturilor de rețele sociale pentru a facilita verificările necesare. Acest lucru este menționat în mesajul Ambasadei SUA în Moldova, publicat pe pagina misiunii diplomatice în rețelele de socializare, […] The post Ambasada SUA recomandă solicitanților moldoveni de vize să-și facă publice conturile de rețele sociale first appeared on HotNews.md.