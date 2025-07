Moldova, printre primii zece mari cumpărători de ciocolată rusească: Importurile au ajuns la 40,5 milioane de lei

17:20

Deputatul Olesea Stamate, declară că incomoditatea sa derivă din faptul că și-a menținut o poziție clară și critică în interiorul partidului, iar un punct de cotitură a fost tentativa de modificare a legii Procuraturii la sfârșitul anului 2023, care ar fi subordonat politic funcția de Procuror General. Am devenit incomodă mult mai devreme decât în […] The post Olesea Stamate: PAS utilizează instrumentele din perioada statului capturat pentru a proteja propriii oameni, chiar și atunci când integritatea lor era îndoielnică first appeared on HotNews.md.