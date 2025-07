O lovitură mai dură de atât este greu de imaginat: Elon Musk s-ar putea muta în China. Cu tot cu Tesla și SpaceX

11:10

Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a avut ieri o serie de întâlniri cu echipele locale, dar și cu cetățenii, cu care a discutat despre probleme, despre situația social-politică din țară, dar și despre alegerile parlamentare din acest an. „Dezamăgirea totală față de guvernare a devenit de mult timp o stare obișnuită în Bălți. […] The post Irina Vlah, întâlniri prin țară: Dezamăgirea totală față de guvernare a devenit de mult timp o stare obișnuită în Bălți first appeared on HotNews.md.