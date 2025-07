Victimele deportărilor regimului sovietic din Basarabia, comemorate la Chișinău. Mesajul Maiei Sandu

20:30

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben, portocaliu și roșu de scurgere scăzută a apei. Avertizarea hidrologică va fi în vigoare în perioada 1 – 8 iulie. Potrivit SHS, în intervalul de timp menționat, în râurile Nistru, Prut și afluenții acestora, se va menține scurgerea redusă a apei, situată sub valorile medii lunare […] The post Scurgere scăzută a apei în Nistru, Prut și afluenții lor timp de 7 zile. Cod galben, portocaliu și roșu appeared first on NewsMaker.