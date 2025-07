Cum va fi vremea în acest weekend în Moldova: ploi și temperaturi de până la +35°C

20:20

Bărbatul care a evadat din detenție la Bender în urmă cu o lună a fost reținut de autorități pe 28 iunie și este cercetat într-un nou dosar de tâlhărie. Potrivit procurorilor, în noaptea de 15 iunie, acesta ar fi pătruns în casa unei femei din raionul Orhei, unde, sub amenințarea cu un cuțit, ar fi […]